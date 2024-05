Mariolina Castellone | Abbiamo l’onore di avere con noi in aula dei senatori a vita come Liliana Segre

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024): “Queste persone hanno contribuito al dibattito politico, il paese ha bisogno di essere ascoltato” “Il nostro pacchetto di emendamenti riguarda la modifica all’articolo 59 che permette al Presidente della Repubblica di nominare,, 5 cittadini che hanno portato lustro alla patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario – afferma la Vice Presidente del Senatodurante il suo intervento di oggi in, leggendo i curriculum di ciascuno dei 5–.dicon noi in, Carlo Rubbia, Elena Cattaneo, Mario Monti e Renzo Piano. Non c’è dubbio sull’altissimo contributo che queste persone possono portare al dibattito politico. Evidentemente non avete capito che fuori questo palazzo c’è un Paese che aspetta di essere ascoltato. Non lamentatevi se poi alle elezioni un elettore su due decide di non andare a votare: voi alla società civile state chiudendo anche quest’ultimo spiraglio” – conclude.