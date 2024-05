Mantova - strage di pulcini e uova di aironi | centinaia di nidi distrutti in una garzaia a Viadana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)) – Decine diuccisi,rotte,. Un danno gravissimo per la biodiversità. è successo nelno, a, dove solo il tempestivo intervento dei Carabinieri forestali diha impedito che un’importantesituata tra San Matteo delle Chiaviche e Villastrada venisse completamente distrutta da parte di chi stava tagliando il pioppeto che ospitava decine didied altri uccelli acquatici protetti. Laè un luogo dove molte specie di uccelli trampolieri di passo, gli ardeidi, in particolare, nitticore, garzette, nel periodo primaverile, costruiscono ogni anno iper la deposizione dellee la cura dei propri. Essendo specie gregarie, questi uccelli in Pianura Padana scelgono degli habitat con alberi d’alto fusto, principalmente formazioni boschive ripariali quali saliceti, ontaneti, boschine miste, ma anche canneti, per costruirvi decine didove condurre la loro attività riproduttiva.