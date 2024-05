Mamma visita un cimitero in ricerca del nome perfetto per la figlia | Anche quello di mia sorella è stato preso da una lapide

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) I cimiteri sono un posto fatto per andare a salutare i cari che se ne sono andati, ma possono essere usatiper accogliere dei nuovi arrivi. Chiedete a Haley Hodge che, incinta del suo quarto figlio, ha poun video su TikTok in cui ha esplora unrisalente al 1792 alladel. Haley, fisioterapista 3oenne, e suo marito Rivers sono già genitori di Finley, 10 anni, Crew 3, e Banks, 16 mesi. A TODAY, la madre ha spiegato perché si trovava in un: “So che qualcuno potrebbe trovarlo inquietante, ma mia madre era un’appassionata di storia e quando crescevamo ci portava in gita ai cimiteri”, ha poi aggiunto: “Si possono imparare tante cose sugli aspetti culturali del passato”. Haley ha ricordatoche suaCooper hailproprio da una. Ladelfemminileper la quartaè stata considerata un successo, la 30enne ha detto che ora sta prendendo in considerazione due nomi: Salem e Galloway.