Maltempo | Parrini e Malpezzi Pd - ' governo passi da parole a fatti'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Solo negli ultimi 24 mesi sono state più volte colpite dalla Lombardia, il Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna e le Marche. Siamo di fronte a cambiamenti climatici e non a eventi che capitano, eppure abbiamo dovuto registrare con stupore e preoccupazione la decisione delMeloni di tagliare i fondi destinati alla lotta al rischio idrogeologico previsti dal Pnrr addirittura del 51%, dai 2,49 mld previsti siamo passati a 1,203 mld". Lo dicono i senatori del Pd Darioe Simona, che oggi hanno partecipato al question time nell'Aula di Palazzo Madama, durante il quale ha risposto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. "Non solo, in molti casi ilha promesso risarcimenti, abbiamo assistito alla firma di decreti e allo stanziamento di fondi senza che nulla arrivasse davvero ai cittadini. Noi non abbiamo bisogno di impegni di spesa ma di erogazioni, ilammetta la crisi climatica edalleai