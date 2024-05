Maltempo - allagata la provinciale Galliera a San Pietro in Casale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sanin(Bologna), 23 maggio 2024 - Una mezz’ora di pioggia battente ha allagato un tratto, molto trafficato a quest’ora, della sp4a Sanin. Sul posto anche la Polizia Locale Renoche comunica: “SP4 immissione per viaNord al momento interdetta provenendo da nord causa allagamento strada. Si raccomanda cautela per probabili tratti allagati causa pioggia”. I fossi sono letteralmente tracimati facendo stagnare l’acqua e allagando la carreggiata. Ore di pioggia intensa in tutta Bologna, con un veloce temporale con grandine che ha colpito il centro per poi spostarsi tra Castenaso e Granarolo. Per la giornata odierna, l’Arpae ha emesso un’allerta gialla per temporali e grandine su gran parte dell’Emilia-Romagna, dalla montagna alla pianura piacentino-parmense, le pianure reggiana, modenese, bolognese e ferrarese. Sulla costa ferrarese invece l’allerta è arancione per criticità idraulica.