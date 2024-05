Malattie rare | pazienti e clinici a confronto con ‘Dialoghi sull’emofilia A’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – TornaA’, evento a carattere puramente educazionale che fa incontcon i professionisti più esperti. Nata nel 2018, ideata da Smc media con il contributo non condizionante di Roche, l’iniziativa ha l’obiettivo di far dialogare, in un ambiente informale,e i/famigliari per l’aggiornamento, l'approfondimento su tutte le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .