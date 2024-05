Mafia | Russo Fdi - ' Capaci ricordo divenuto memori - è idea e testimonianza'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “L'anniversario della strage diva al di là del semplicedi un martirio, quello di Giovanni Falcone, di sua moglie, Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta, poiché ilsi faa ed essa entra di diritto nel mondo della Storia, carnalmente intesa comeda riattualizzare e testimoniare quotidianamente in ogni espressione del consesso civile. Ila attraversa i banchi delle scuole, le università, gli uffici pubblici, il campo del privato, il mondo della politica e fortifica l'centrale dell'esempio di Giovanni Falcone: lo Stato è più forte della, i suoi rappresentanti sono l'espressione di questa forza integerrima che non si piega di fronte al pericolo". Lo ha dichiarato il senatore Raoul(FdI), membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud del giovedì dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo, e si conclude la quinta edizione del progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", con il contestuale avvio delle iscrizioni alla sesta stagione 2024-2025: l'adesione.. gazzettadelsud

Strage di Capaci, il ricordo malato della morte di Falcone: quando il parlamento cedette le armi all'alba di Mani Pulite - ... dopo l'iniziativa della procura di Firenze di indagare il generale Mario Mori per strage e eversione, senza il rossore per averlo convocato proprio per il 23 maggio, nel ricordo, in questo caso ...

Vittime mafie, oggi Giornata Legalità - 8.22 Vittime mafie, oggi Giornata Legalità Giornata della Legalità in ricordo delle vittime delle mafie, nel 32esimo anniversario dell'uccisione a Capaci di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.