Mafia | Russo Fdi - ‘Capaci ricordo divenuto memori - è idea e testimonianza’

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – ?L?anniversario della strage di Capaci va al di là del semplicedi un martirio, quello di Giovanni Falcone, di sua moglie, Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta, poiché ilsi faa ed essa entra di diritto nel mondo della Storia, carnalmente intesa comeda riattualizzare e testimoniare quotidianamente in ogni espressione del consesso civile. Ila attraversa i banchi delle scuole, le università, gli uffici pubblici, il campo del privato, il mondo della politica e fortifica l?centrale dell?esempio di Giovanni Falcone: lo Stato è più forte della, i suoi rappresentanti sono l?espressione di questa forza integerrima che non si piega di fronte al pericolo”. Lo ha dichiarato il senatore Raoul(FdI), membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

Il 21 marzo 2024 ricorre la 24° giornata indetta per ricordare coloro che hanno lottato contro la malavita e per l’affermazione della legalità, fino a donare la vita per amore della giustizia e della verità. Tante anche le vittime innocenti di guerre sanguinarie tra faide e clan. lalucedimaria

di Pietro Mecarozzi La storia di Rossella Casini è una di quelle più difficili da raccontare, e più faticose da leggere o ascoltare. Perché difficile è non schierarsi, non prendere una posizione. E perché difficile è non farsi travolgere dai fatti, da cose impensabili, viene da dire inumane, e che superano davvero ogni limite. lanazione

