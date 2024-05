Mafia | operazione nel Nisseno - 9 arresti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nove persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'coordinata dalla Direzione distrettuale antidella Procura di Caltanissetta perché ritenuti appartenenti a un clan mafioso con base a Campofranco. Sette persone sono state condotte in carcere e due ai domiciliari, mentre un altro soggetto è irreperibile e attualmente ricercato. Sono indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2022 dopo la scarcerazione di Angelo Schillaci, che aveva scontato una condanna per. Gli indagati, in gran parte presunti appartenenti alla famiglia di Campofranco, si sarebbero adoperati per la riorganizzazione del clan attraverso il reperimento di armi e la costituzione di una 'cassa comune' con i proventi illeciti delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Una violenza inaudita e gratuita quella che si è consumata tra Marone e Vello, in provincia di Brescia, dove è stata brutalmente tolta la vita ad un’anatra con i suoi piccoli e a due cigni. La Presidente LNDC Animal Protection, Piera Rosati ha detto: “Una violenza che non può essere sottovalutata, chi commette atti del genere contro esseri indifesi che non nuocciono a nessuno è una persona pericolosa per la società, bisogna trovare i responsabili e punirli perché reati del genere accadano sempre meno a fronte di pene severe”. ilfattoquotidiano

Colpo alla famiglia mafiosa di Campofranco, 9 arresti dei carabinieri a Caltanissetta - Colpo alla famiglia mafiosa di Campofranco, 9 arresti dei carabinieri a Caltanissetta - Arrestate dai carabinieri a Caltanissetta nove persone per associazione mafiosa. La decima è tutt'ora ricercata. Gli indagati sarebbero affiliati alla famiglia mafiosa di Campofranco, nota come clan V ... rainews

In Messico almeno cinque persone sono morte nel crollo di un palco durante un comizio per le elezioni presidenziali - In Messico almeno cinque persone sono morte nel crollo di un palco durante un comizio per le elezioni presidenziali - Nella notte di mercoledì almeno cinque persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un palco in cui si stava tenendo un comizio per le elezioni presidenziali del 2 giugno in Mes ... ilpost

Mafia, scatta il blitz a Caltanissetta: nove arresti dei carabinieri - Mafia, scatta il blitz a Caltanissetta: nove arresti dei carabinieri - CALTANISSETTA – Nove persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Caltanissetta perché ritenute ... livesicilia