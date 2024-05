Macron risponde a Putin | test su un missile nucleare da lanciare in volo con un caccia video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Francia ha effettuato il primodi unaggiornato con capacitàprogettato per essere lanciato da unRafale. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu, precisando in una nota che ilAsmpa-R è stato lanciato senzaata da un aereo durante un’esercitazione “sopra il territorio nazionale al termine di unche rappresentava un raid aereo”. In un post successivo sul social X, il ministro si è congratulato con “tutte le forze, i team del ministero e i partner industriali coinvolti” in un’operazione “pianificata da tempo”. Ilfrancese colin risposta alla manovre russe Ilmissilisticofrancese è avvenuto dopo che la Russia ha iniziato esercitazioni nucleari con armi tattiche nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l’Ucraina. Lecornu ha sottolineato che l’esercitazione francese mira a sostenere “la credibilità dell’elemento di deterrenzaaereo”.