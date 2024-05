L’Under 15 si prepara ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prosegue lazione del15 biancorossa alla doppia sfida con la Virtus Francavilla, valevole per ididei play off nazionali di categoria. C’è entusiasmo e soddisfazione tra i ragazzi dopo aver superato il precedente turno vincendo 2-1 in casa del Monopoli. La squadra di Raschi sarà priva di Francesco Seppoloni, squalificato, ma potrà contare su un gruppo di giocatori cresciuto nel vivaio che sta dimostrando le proprie qualità a partire da bomber Meyou, classe 2010, autore di 16 gol in stagione. Metà squadra è composta da sotto quota,15 biancorossa è la compagine che ha fatto esordire più 2010 in tutta Italia (considerando almeno la Lega Pro). Davanti un avversario tosto che ha segnato 92 gol in campionato. La gara di andata è in programma domenica 26 alle 11 al centro sportivo "Paolo Rossi", il ritorno sette giorni dopo a Francavilla.