Luigi e la passione delle moto storiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) VIAREGGIO Laper le cose che piacciono non tramonta mai. Non è vero,Spinelli? La risposta arriva dai fatti, visto che il 71enne viareggino è pronto a vivere domani una giornata da protagonista quando la rievocazione storica delGiro d’Italia – partito il 19 maggio scorso da Bologna – farà tappa in città, in piazza Maria Luisa. Ovviamente alla guida di unad’epoca, il filo conduttore di queste manifestazioni che miscelano sport, divertimento, promozione turistica e cultura. L’essere l’unico viareggino in gara è motivo di orgoglio? "Certamente. E mi piacerebbe fare bella figura. Queste rievocazionihanno un forte contenuto anche di promozione turistica, perché dopo l’arrivo i partecipanti vengono accompagnati alla scoperta della città dove si conclude la tappa". Ma non è una passeggiata all’aria aperta? "No, assolutamente: tra l’altro nelle prime giornate abbiamo dovuto fare i conti con il maltempo.