Lucano | Gli accordi sui migranti servono a nascondere il sangue sulle nostre mani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mimmo, per lei a giugno ci saranno due sfide elettorali: quella per tornare sindaco di Riace e l’altra per essere eletto in Ue. Come mai ha deciso di puntare su una dimensione tanto locale e su un’altra invece oltre i confini? Crede che oggi l’Ue sia sempre più centrale?“Riace è l’Europa e viceversa. Nella mia idea, l’Europa esiste ovunque vengano rispettati i diritti di cittadinanza: accoglienza, giustizia sociale, giustizia ambientale. E dove possiamo costruire questi diritti se non nellecomunità? D’altro canto, l’Europa oggi va difesa dal rischio di sgretolamento che vuole la destra. La destra spinge per tornare alla nazione, ai confini, alla conflittualità. Tutti elementi che portano alle guerre, come già si vede”. Quali saranno le sue priorità in caso di elezione a Bruxelles?“Voglio che l’Europa sia la terra promessa dei diritti, della liberazione dai bisogni e il luogo in cui la parola “fratellanza” abbia un senso compiuto.