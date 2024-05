Lotito usa il Senato per fare la guerra a Gravina | Chiné - perché non indagate su di lui?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Una commissione deltrasformata nell’aula di un processo del tutto personale”. Così Repubblica racconta le audizioni dei presidenti di club, di ieri. Con Claudioa prendersi la scena facendola “diventare il luogo in cui chiedere – formalmente o quasi – al procuratore federale della Federcalcio di indagare il presidente della federazione stessa, Gabriele”. Nel racconto di Repubblicaha fatto “calare il gelo nella sala per le audizioni della settima commissione e poi – a microfoni e video spenti – animare una discussione molto accesa all’interno”. Al momento dell’audizione del procuratore federale Giuseppe Chinè, “il capo dell’organo inquirente del calcio.è intervenuto durante l’audizione con un attacco abbastanza diretto: “c’è questa discrezionalità sull’apertura di un’indagine e non avete aperto sulle indagini della procura di Roma?”. Chinè iniziava a rispondere immaginando si riferisse alle indagini sulle plusvalenze della Roma, dicendo: “Abbiamo chiesto gli atti per le indagini sulle plusvalenze della Roma, ma ce li hanno negati”.