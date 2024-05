Lotito si addormenta durante audizione in Senato - De Laurentiis lo svegli - lui tossisce per coprire lo sbadiglio - VIDEO

Si addormentano durante il volo per una mezz’ora, disavventura non da poco per piloti e passeggeri: cosa è successo? Ovviamente un qualcosa che nessuno aveva in programma. In primis i piloti, figuriamoci i passeggeri in questione. cityrumors

Dopo un periodo di riabilitazione importante a seguito di un grave incidente, Jeremy Renner racconta come è stato tornare sul set della serie "Mayor of Kingstown" Jeremy Renner, noto per il suo ruolo di Occhio di falco nei film Marvel, ha recentemente affrontato una sfida monumentale, rientrando sul set di Mayor of Kingstown dopo il terribile incidente con il gatto delle nevi. movieplayer

A processo per evasione, Pietro Genovese si difende: “Mi sono addormentato, non ho sentito niente” - A processo per evasione, Pietro Genovese si difende: “Mi sono addormentato, non ho sentito niente” - "Prendevo medicine che mi causavano sonnolenza. Sono andato in camera, mi sono addormentato e non ho sentito nulla ... fanpage

Il video di Claudio Lotito che si addormenta in Senato col presidente Aurelio De Laurentiis che lo sveglia - Il video di Claudio Lotito che si addormenta in Senato col presidente Aurelio De Laurentiis che lo sveglia - Il video che mostra Claudio Lotito che si addormenta in Senato e viene svegliato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è diventato virale. notizie.virgilio

Lotito si addormenta durante audizione in Senato, De Laurentiis lo sveglia, lui tossisce per coprire lo sbadiglio - VIDEO - Lotito si addormenta durante audizione in Senato, De Laurentiis lo sveglia, lui tossisce per coprire lo sbadiglio - VIDEO - Lotito si addormenta durante audizione in Senato sulla riforma della Serie A. Il presidente della Lazio si è appisolato mentre parlava l'omologo del Verona Maurizio Setti. Il patron del Napoli Aurelio ... informazione