L’ombretto per capelli funziona davvero? Ecco cos’abbiamo scoperto

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 23 maggio 2024)per, o hair shadow, è l’ultima tendenza beauty che sta andando virale su TikTok. Si tratta di un trucco a dire il vero ingegnoso che trasforma un semplice ombretto (o qualcosa che sembra tale) in una tinta d’emergenza per. Avete un po’ di ricrescita bianca o una parte della testa con una chioma rada? Passate soprae nasconderete il difetto (rima non voluta). Mal’ennesimo beauty hack del web? La risposta è dipende. Nonostante alcune creator, infatti, facciano passare il messaggio si può usare l’hair shadow per creare una sorta di balayage veloce , la verità è che schiarisce difficilmente un capello scuro. O quanto meno, dipende dal tipo di capello e dalla sua porosità, ovvero dalla capacità di trattenere il pigmento. @shopmissa Got some roots you want to cover up or just want to add a little bit of sprucing to your sparse hairline? We got you, baby.