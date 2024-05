Lo stadio dell’Atletico ospiterà sabato - domenica e lunedì il convegno ’Football Medicine’ Isokinetic in versione Champions al Civitas Metropolitano di Madrid

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Neuroscienza e biomeccanica a braccetto, per spiegare come a volte la rottura di un crociato possa dipendere dalla risposta sbagliata che il corpo dà a uno scenario di gioco imprevisto e rapido, che il cervello non fa in tempo ad elaborare. Anche di questo si parlerà nel weekend aldi, lochela XXXI edizione del Congressosul tema "Football Medicine: un ponte tra scienza e pratica".sbarca nella capitale spagnola, in uno dei templi del calcio mondiale. Dopo Stamford Bridge, Wembley e Camp Nou, adesso è la volta della casa. Il consesso scientifico, organizzato in collaborazione con la Fifa,riunirà aduecentocinquanta relatori in arrivo da tutto il mondo. Gli iscritti al Congresso invece in questa edizione hanno raggiunto la cifra record di tremila, in rappresentanza di un’ottantina di Paesi.