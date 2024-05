Apre in rialzo a 130 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 129,2 punti segnati nella vigilia in chiusura. In rialzo di 4,8 punti il rendimento annuo italiano al 3,83% e di 4,2 punti al 2,53% quello tedesco. quotidiano

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 128,2 punti - Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a a 128,2 punti dai 128,7 della chiusura. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,81%. .

Borsa chiusura 22 maggio: addio al rally In Europa le prese di beneficio affondano i listini, a Wall Street occhi su Nvidia e Fed - Spread stabile, rendimenti in rialzo Anche i titoli di Stato della zona euro risentono dell'inflazione britannica, così i rendimenti salgono, anche se lo spread tra Btp e Bund decennali risulta poco ...