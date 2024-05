LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova 9-8 - A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia il terzo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5? Pallonetto di Al Masri, palla che finisce a lato per un soffio. -6? Tabani prova a sfruttare la fisicità di Palmieri, ma la difesa disi chiude bene e recupera la sfera. -7? GOLAA! YACOOBI! Bella giocata del centroboa israeliano, abile a girarsi su Borisova e infilando Condorelli dalla breve distanza. -8? Ancora una voltaconquista il primo possesso. -8?IL! 19.19 Sfida emozionante quella che sta andando in scena alla Piscina Nesima. L’è in vantaggio per 9-7 sullaal termine dei primi due quarti della sfida scudetto. Le ragazze di Martina Miceli sono riuscite ad allungare proprio nella fase finale del secondo tempo, segnando tre reti in meno di due minuti che fino ad ora fanno la differenza. 19.18 FINISCE IL SECONDO9-7! -0’10” GOL! CASSON! Questa volta la formazione ospite riesce a sfruttare la superiorità numerica, andando a segno con la centrale.