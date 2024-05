LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova 6-5 - A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia il secondo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4? GOLAA! BETTINI! Conclusione potentissima quella effettuata dalla giovanissima azzurra dalla destra, Teani rimane immobile e le etnee tornano in vantaggio. -5? GOLAA! GAGLIARDI! Seconda beduina messa a segno daquest’oggi, la prima per il centroboa genovese che pareggia immediatamente i conti. -5? GOLAA! BACELLE! Queirolo trova l’imbucata per la compagna che trova la porta con una conclusione dalla media distanza. -6? Prima Yacoobi per, poi Leone per, commettono fallo in attacco. Non si gioca in questo. -6? Fallo in attacco di Palmieri, inizio diche sembra decisamente meno altisonante. -7? Bettini cerca la fortuna con una conclusione dalla lunga distanza, palla alta. -8? Bettini vince nuovamente lo sprint, primo possesso che sarà ancora di. -8?IL! 19.