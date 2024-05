LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova 4-4 - A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia il secondo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7? Bettini cerca la fortuna con una conclusione dalla lunga distanza, palla alta. -8? Bettini vince nuovamente lo sprint, primo possesso che sarà ancora di. -8?IL! 19.01 Inizio più scoppiettante non poteva esserci in questa finale scudetto. Nelle prime due sfide tranei playoff, mai si erano segnati così tanti gol in un. Entrambe le formazioni sono partite senza badare alla tattica, concentrandosi più sulla fase offensiva che su quella offensiva. -0’00” FINISCE IL PRIMO4-4! -0’39” GOOLAA! TABANIII! Longo elude la marcatura delle avversarie fintando il tiro e servendo la toscana, abile a trovare la rete del 4-4. -1? Tiro dalla distanza di Leone, Teani risponde. -1? Casson riesce a involarsi verso la porta di Condorelli, ma la numero 6 disi fa riprendere sul più bello.