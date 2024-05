LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova 14-11 - A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia l’ultimo quarto

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3? GOL! SCHAAP! Ancora a segno la neerlandese in quest’ultimo, rete piuttosto simile a quella messa a segno in precedenza. Ilsi riporta a -3 da. -4? ESPULSA TEANI! L’estremo difensore delle venete protesta veementemente nei confronti dell’arbitro Bianco, scagliandoli apparentemente il pallone addosso. Entra in vasca la giovanissima Pozzani. -4? Fallo in attacco per, volano via ulteriori secondi fondamentali per le etnee. -5? GOOLAA! MARLETTA! Bettini allarga il gioco per l’attaccante azzurra, che sfrutta la superiorità numerica e porta nuovamente a +4 la propria squadra. -5? Conclusione centrale di Casson, blocca Condorelli. -6? Pallone in verticale per Yacoobi, ilrecupera il pallone. Secondi preziosi che volano via per le padrone di casa. -7? GOOLAA! VIACAVA! Assist strepitoso della 45enne Tania Di Mario: pallone perfetto della presidente dell’che trova l’inserimento della numero 4 etnea.

