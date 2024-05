LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Asya Tavano si ferma al quinto posto

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:51 Si chiude qui la nostratestuale della penultima giornata deidi. Appuntamento a domani con la prova a squadre. Buon proseguimento di giornata! 16:48 Nulla da fare. Arriva un altroper la spedizione azzurra, conche non riesce a capovolgere l’esito di questa finale per il bronzo. Medaglia alla sudcoreana Huyun Kim. 16:46 Assegnato un waza-ari alla sudcoreana dopo la revisione video. Decisione a nostra avviso errata in quanto era arrivata la contro tecnica della friulana, oltre ad un attacco non deciso dell’asiatica. 16:45 Arbitro che sanziona entrambe le atlete con un nuovo shido. E’ spalle al muro l’azzurra, che non può più ricevere penalità. 16:43 Chiuso un primo minuto in cui le dueka si sono studiate. Intanto arriva il primo shido per, uscita volontariamente dal tatami.

