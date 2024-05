LIVE – Giro d’Italia 2024 - diciottesima tappa Fiera di Primiero – Padova | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladelladel, che oggi propone ladidi 178 chilometri. La Corsa Rosa numero 107 prosegue con una frazione sulla carta adatta ai velocisti, per quella che potrebbe essere l’ultima volata prima del gran finale di Roma sui Fori Imperiali. Inevitabilmente l’attesa sarà quindi per Jonathan Milan, che cercherà la quarta vittoria in questa edizione delper chiudere anche una volta per tutte il discorso relativo alla maglia ciclamino della classifica a punti. Sportface.it vi racconterà lain tempo reale fin dalla partenza del chilometro zero, con tutti gliin tempo reale che non vi faranno perdere nulla. In più al termine della corsa spazio a ordine di arrivo, classifiche aggiornate, dichiarazioni, pagelle, highlights e altro ancora.: MONTEPREMI E PRIZE MONEY: PERCORSO E ALTIMETRIA: ORARI,TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO TELECRONISTI E COMMENTATORI Segui ila partire dalle 13:10 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F5 13:20 – Condizioni anche oggi non ottimali in partenza, con freddo e pioggia.