LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2024 in DIRETTA | l’Italia punta in alto nella Coppa delle Nazioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti amiche e amici appassionati die in particolare di sostacoli. Questa è latestuale della, concorso a squadre di super prestigio all’interno del programma deldi. Si compete nel campo di gara della splendida cornice di Villa Borghese, conche, da padrona di casa proverà a imporsi in un contest davvero spettacolare. Gli azzurri agli ordini del ct Marco Porro, che si sono imposti le ultime volte nel 2017 e nel 2018, proveranno a sorprendere selezioni accreditate del successo come l’Irlanda, che dovrà difendere il successo ottenuto dodici mesi fa, il Belgio, la Svezia e la Germania. Questi gli azzurri a disposizione dello staff tecnico: il 1° Aviere scelto Lorenzo De Luca su Cappuccino194/Curcuma Il Palazzetto, il 1° Graduato Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle, il 1° Aviere scelto Luca Marziani su Lightning, il Carabiniere Giacomo Casadei su Marbella du Chabli ed Emanuele Camilli su Chacco’s Girlstar.

