LIVE Cobolli-Shevchenko 6-4 6-4 - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | l’azzurro vola in semifinale!

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:32 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:31 Con un pizzico di brivido nel finale il romano ha chiuso l’incontro al terzo match point. Domani tornerà in campo non prima delle 15.30 per un’interessante. Prestazione solida del, che ha servito il 56% di prime ricavandone l’82% di punti. FLAVIOb. ALEXANDER6-4 6-4! Finisce qui, con il rovescio in back del kazako che termina sul nastro.ined attende uno tra l’argentino Sebastian Baez ed il norvegese Casper Ruud. 40-15 DUE MATCH POINT. Nuovamente prima esterna solidissima di Flavio. 30-15 Scappa via il rovescio lungolinea del romano. 30-0 Altra gran prima del, ne aveva bisogno.

