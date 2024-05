LIVE Cobolli-Shevchenko 6-4 4-1 - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto a segno per il tennista esteuropeo. 5-1 Game. Scappa via la risposta di, che serve ora per rimanere nel match. 40-15 Risposta del kazako che termina in rete. 30-15 Altra gran prima del romano. 15-15 Non passa il rovescio lungolinea di Flavio. 15-0 Servizio vincente del. 4-1! Ed è in corridoio anche questo rovescio di. C’è il! 30-40 Palla del. Scappa via il dritto in uscita dal servizio del kazako. 30-30 Risposta profonda e dritto vincente in avanzamento per. 30-15 Ancora a segno con il dritto il tennista esteuropeo. 15-15 Non passa il rovescio del kazako. 15-0 Dritto inside out vincente di. 3-1 Game. A metà rete il recupero di rovescio del kazako. AD-40 Ancora con l’uno-due Flavio si procura la palla del 3-1.