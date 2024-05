LIVE Cobolli-Shevchenko 6-4 2-1 - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Dritto inside out vincente di. 3-1 Game. A metà rete il recupero di rovescio del kazako. AD-40 Ancora con l’uno-due Flavio si procura la palla del 3-1. 40-40 Servizio e dritto a segno per. 40-AD Palla del contro. Non passa il dritto in uscita dal servizio di. 40-40 Con coraggio Flavio gioca un gran dritto lungolinea in avanzamento. 30-40 Il kazako spedisce lungo il recupero sulla palla corta dell’avversario. 15-40 Due palle del contro. Piovono missili in risposta, stavolta dalla parte del rovescio. 15-30 Risposta vincente di dritto a tutto braccio del kazako. 15-15sfonda con il dritto inside out. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 2-1! CHE PASSANTE! Stupendo passante in corsa di dritto vincente del tennista italiano. 30-40 Palla