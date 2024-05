LIVE Atletica - Meeting Grifone 2024 in DIRETTA | Fabbri cerca la spallat - c’è Ceccarelli

Leggi tutta la notizia su oasport

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladell'edizionedileggera in programma ad Asti. Tanti i protagonisti dell'italiana al via nelle gare in programma oggi in Piemonte. Tra questi, spiccano Leonardo, nuovo primatista italiano del peso, il debutto stagionale di Samuelenei 100 metri, e Catalin Tecuceanu che sarà in gara nei "suoi" 800. Un vero e proprio anticipo degli Europei di Roma, imminenti dal 7 al 12 giugno. Leonardo, ha dimostrato le sue qualità ai recenti Mondiali di Budapest e di Glasgow, così come nelle sue ultime prestazioni impressionanti a Modena, Savona e Lucca. La sua continua ascesa verso la rassegna continentale è evidenziata dai suoi sforzi nel peso, con il supporto del campione sudafricano Kyle Blignaut. Nei 100 metri, senza la presenza annunciata di Filippo Tortu, che ha deciso di concentrarsi sugli allenamenti in vista di Roma, il palcoscenico è pronto per Samueledelle Fiamme Oro, che si troverà a sfidare il talentuoso camerunense Emmanuel Eseme, fresco vincitore della tappa di Marrakech della Diamond League con un tempo di 10.