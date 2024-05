L’Italia prima di Roma - sulle tracce degli antichi popoli Italici Giulierini svela le radici del nostro futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Fiorella Franchini “Sono un frutto/d’innumerevoli contrasti d’innesti/maturato in una serra”: così scrive delGiuseppe Ungaretti ed è questo il territorio che racconta Paolo, archeologo e manager culturale, nel suo “di(Rizzoli, 2023)”. Un saggio che affronta per il grande pubblico la complessità della storia prena, con il suo mosaico di popolazioni, di usanze e tradizioni. Genti antiche che, a partire dall’Età del Ferro, si sono incontrate, confrontate, scontrate. Celti, Veneti, Liguri, Etruschi, Sardi, Latini, Greci, Sanniti, Lucani, Piceni, Campani, Punici, Enotri, Siculi e molti altri hanno lasciato nella penisola, da nord a sud,profonde che ancor oggi è possibile rintracciare nei resti archeologici e nei gesti moderni. Paolopresenta, con un linguaggio accurato e allo stesso tempo divulgativo, le singole popolazioni, il territorio in cui hanno vissuto, la religione, la lingua, la scrittura e in questo itinerario segue sempre un filo rosso: la diversità che si trasforma in multiculturalismo.