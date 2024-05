L’Isola dei famosi - Stoppa-Peron missione speciale conclusa | il vincitore e la ricompensa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)dei, Samueled Edoardotornano da Playa Olimpo per un’ultima sfida. Ecco ladei, Samueled Edoardonella scorsa puntata hanno abbandonato il gruppo per trasferirsi su Playa Olimpo e viversi un’inedita. I due naufraghi negli ultimi giorni sono stati messi a dura prova dallo spirito del. La finale del reality show di Mediaset si avvicina sempre di più e intantorisultano essere un punto di riferimento per tanti naufraghi in questa nuova edizione. LEGGI ANCHE: Holden e Sarah si avvicinano dopo Amici 23? Lasi è: ecco chi è ile la… Lavolge al termine nel corso della decima puntata con un’ultima prova da affrontare. Edoardo e Samuel si sfidano nella prova più difficile denominata la “centrifuga”. Dopo la prova il naufragopotrà conquistare il “potere”.