L’Isola dei Famosi - naufraghi verso la finale | il pensiero di Matild - Artur e Dario

(Di giovedì 23 maggio 2024)dei, dal daytime di giovedì 23 maggio. Ildie Brandi,tra nomination e finalissimadei, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del reality show. Ieri sera nel corso dell’ultima diretta ha dovuto abbandonare il programma televisivo Greta. Intanto la naufragae Brandi è la leader della nuova settimana ed ha affermato: “Leader per la seconda volta si prova una grande emozione. Dirò la mia, a modo mio cercando anche di far diventare protagonisti tutti”. Inoltre la naufraga ha aggiunto: “Sono rimaste poche puntate, se riuscissi se riuscissi a vinceresarebbe un sogno che si realizza forse per la prima volta porto a termine un percorso e questo sarebbe bello”. Leggi anche: Diletta Leotta respinta da un locale di Berlino: il racconto Ecco cosa è emerso…che è appena arrivato sule si ritrova già in Nomination afferma: “Vediamo se riusciamo a portare un pò di scompiglio prima di andar via o se riuscirò ad accompagnarli fino in fondo”.