L' influencer Siu grave in ospedale Arrestato il marito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - Dopo circa 4 ore di interrogatorio, Jonathan Maldonado,di Soukaina El Basri, la giovanefinita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto, è statoe nella notte è stato portato in carcere. L'uomo è accusato di tentato omicidio dalla Procura di Biella. Era stato rubricato come incidente domestico, ma si sta trasformando in un giallo il caso di Soukaina El Basri, trentenne biellese di origine marocchina, notaspecializzata in beauty e fashion. La donna era stata soccorsa nei giorni scorsi dal 118, intervenuto su chiamate daldella donna, Johnatan Maldonato, che aveva detto ai sanitari che la moglie si era ferita al petto cadendo in casa. Ricoverata all'degli Infermi di Biella Ponderano, si era poi aggravata ed è stata trasferita alla terapia intensiva dell'Maggiore di Novara. Sulle sue condizioni c'è il massimo riserbo: dal nosocomio novarese si limitano a confermare il ricovero e le condizioni gravi.