L’inchiesta non ferma Salvini Avanti tutta con la Diga di Genova

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli allarmi sul possibile collasso della struttura della? Inutili. I test di tenuta in ritardo di oltre otto mesi? Trascurabili. I rilievi dell’Anac? Sorpassati.che ha portato il presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari? Non possonore un’opera fondamentale per il Paese. In estrema sintesi, sono le risposte date ieri dal ministro per le Infrastrutture, Matteo, interrogato sullaforanea di, durante il question time alla Camera. Un’opera da 1,3 milioni di euro, nata male, e che dopo lo scoppio della Tangentopoli genovese dovrebbe imporre più di una riflessione. Ma non per il Capitano. Perché lo chiede il Paese. “re i lavori delladisarebbe un danno per il Paese” “re i lavori dellasignificherebbere lo sviluppo della Liguria, del nostro territorio e la competitività dell’Italia, l’opera dovrà proseguire a pieno ritmo secondo il cronoprogramma”, ha detto chiaro, aggiungendo quanto va ripretendo da settimane: “Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma le inchieste acome a Bari non possonore l’Italia e pertanto nel pieno rispetto dell’autorità giudiziaria i lavori dovranno proseguire”.