L’imprenditoria Etica

(Di giovedì 23 maggio 2024) “è un’attività produttiva ed economica che aggiunge al fine primario del profitto, il fine complementare di un bene per la comunità e per il territorio a cui appartiene”. Questo è quello che ci dice google se inseriamo nel motore di ricerca imprenditoria. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio cosa s’intende, oggi per imprenditoriae soprattutto se il nostro Paese si sta muovendo verso questa direzione., rispetto alche conosciamo, vuole aggiungere anche un valore etico. Quindi, fare impresa, inizia a cambiare il significato vero e proprio di questa attivita. Significa che, oltre al guadagno del titolare e dei lavoratori, l’impresa produce un bene concreto per la comunità e per il territorio, in cui l’impresa nasce e procede.