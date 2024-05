L’immagine dell’uomo con tre gambe è un falso creato per disinformare sui palestinesi feriti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 3 aprile 2024 è stata pubblicata su Facebook la foto di due uomini su sedie a rotelle circondati da altre persone: uno di loro ha una gamba ingessata, mentre l’altro (cerchiato di nero dall’autore) ha tre. Il commento dell’autore del post recita: «Oh, abbiamo un nuovo Frank Lentini… #Pallywood #ThirdLeg». Francesco Lentini, conosciuto con il nome di Frank, è stato un circense italiano vissuto a cavallo tra il XX e XXI secolo, conosciuto per la particolare caratteristica di essere nato con tre, quattro piedi, sedici dita e due genitali. Secondo i medici, al corpo di Lentini si è attaccato un individuo gemello in embrione, irregolarmente sviluppatosi durante il periodo di gravidanza della madre. Il riferimento è alla teoria del complotto «Pallywood» diffusa da diversi account israeliani – tra i quali l’account ufficiale di Israele su X – secondo cui esisterebbe una sorta di Hollywood palestinese che produrrebbe contenuti di propaganda per conto di Hamas, il gruppo estremista palestinese che il 7 ottobre 2023 ha attaccato Israele.

Scottish COVID - 19 Inquiry: sviluppi sconcertanti - ...mediamente sofferenti entrano in ospedale sulle proprie gambe e ... Ma probabilmente l'elemento più inquietante che emerge dall'... Magari per recuperare una vera immagine di se stessa, per fare i conti ... comedonchisciotte

Piazza Loggia 50 anni dopo, Milani: il dovere della memoria e quella domanda che mi salvò - ...di 20 anni era morto perché gli era esplosa tra le gambe la bomba ...guardiamo un po' tutti come per salutarci e in quel momento c'è l'...della strage Il racconto di Milani passa anche per un'immagine ... tg24.sky