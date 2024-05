Liguria - interrogatorio fiume per Toti | si va avanti a oltranza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Genova , 23 mag. (askanews) – È ancora in corso nella caserma della Guardia di Finanza di Molo Giano, nel porto di Genova, l’del presidente della RegioneGiovanniche dallo scorso 7 maggio è agli arresti domiciliari nella sua villetta di Ameglia, in provincia di La Spezia. Secondo quanto trapelato, il governatore ligure starebbe rispondendo a tutte le domande dei pm Luca Monteverde, Federico Manotti e Vittorio Ranieri Miniati e l’potrebbe proseguire fino a questa sera o essere interrotto per poi riprendere nella giornata di domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

