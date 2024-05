Li ha accoltellati tutti Orrore in casa - 35enne aggredisce moglie e figli e si barrica in casa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si èto indopo avere accoltellato lae duepiccoli. Momenti di terrore a Cianciana, in provincia di Agrigento, in Sicilia, in una palazzina popolare vicino piazza Puccini. Un uomo di 34 anni, di professioe meccanico, al culmine di una violenta lite, ha aggredito lacon un coltello ferendola gravemente. Dopo aver colpito la, il trentaquattrenne ha aggredito anche con iferendoli entrambi con il coltello. Si tratta di un bambino di 6 anni e una bambina di 3 anni. Il bambino è stato ferito gravemente, colpito all’addome e a un polmone, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferirlo d’urgenza all’ospedale dei bambini di Palermo. Il piccolo è in pericolo di vita. Intorno alle 13:30 i vigili del fuoco hanno raccolto l’allarme che arriva dai pressi di piazza Puccini, nel paese di Cianciana, dove uomo ha compiuto un gesto folle colpendo con un coltello l’intera famiglia: lae i suoi duepiccoli.

Aggredisce moglie e figli e si barrica in casa: grave bimbo di 7 anni - Aggredisce moglie e figli e si barrica in casa: grave bimbo di 7 anni - Sono ore di terrore a Cianciara, in provincia di Agrigento, dove il 35enne Daniele Alba si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli. sardegnalive

Bianca Berlinguer, la dura critica nei confronti di Fedez: ” Appena Chiara Ferragni è stata in difficoltà lui è andato via di casa” - Bianca Berlinguer, la dura critica nei confronti di Fedez: ” Appena Chiara Ferragni è stata in difficoltà lui è andato via di casa” - Bianca Berlinguer critica l'atteggiamento che Fedez ha avuto nei confronti di Chiara Ferragni in un momento di difficoltà. metropolitanmagazine

Accoltella moglie e figli, poi si barrica in casa: carabinieri sul posto - Accoltella moglie e figli, poi si barrica in casa: carabinieri sul posto - Momenti di puro terrore hanno scosso la cittadina di Cianciana, dove Daniele Alba, un uomo di 35 anni, si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i due figli piccoli. L’episodio si è ... zoom24