L’Europa per l’attrattività del territorio - Patrizia Toia incontra Elena Carnevali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Bergamo, terra di grandi imprese e dalla forte vocazione industriale innovativa e attenta alla sostenibilità ambientale. Unattrattivo e competitivo, che rappresenta uno dei motori economici più importanti in Europa. È stato proprio il tema del rapporto tra imprese, enti locali ed istituzioni europee il filo conduttore de “perdel nostro”, l’incontro tra la candidata sindaca, vice presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo, e candidata del Partito Democratico alle elezioni europee nel collegio Nord Ovest. “Si tratta di costruire un rapporto più diretto tra municipalità e istituzioni europee per garantire ai territori tutte le opportunità cheoffre – è il commento di-. Bergamo è unricco e che può rappresentare il nodo di un network europeo in molti ambiti: nel commercio, nella gastronomia, nel turismo, nella formazione, nei servizi innovativi e digitali e nell’assistenza all’internazionalizzazione per le imprese”.