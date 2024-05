L’Europa non può perdere la partita dello Spazio Le conclusioni del Consiglio Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il settore spaziale avrà un ruolo sempre più importante nell’autonomia strategica del. È il messaggio di fondo che emerge dalla riunione deldell’Unione europea con l’Agenzia spaziale europea (Esa), in occasione dei vent’anni dell’Accordo Quadro tra le due istituzioni. L’istituzione europea ha quindi adottato alcunesul “rafforzamento della competitività delattraverso lo”, un testo che riflette su come un settore spaziale europeo più competitivo possa contribuire alle sfide economiche e sociali dell’Unione e rafforzare il suo ruolo a livello globale. La competitività secondo Bruxelles Elemento centrale delle novità che arrivano da Bruxelles è la competitività, intesa nel senso più ampio del termine. Il primo aspetto ad essere menzionato dal(fattore, questo di per sé significativo) è la competitività geopolitica, in quanto una solida industria spaziale sarà una componente necessaria per il raggiungimento di quell’autonomia strategica più volte indicato dai 27 quale obiettivo dell’Ue.