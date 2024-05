L' estirpazione dei vigneti accende il mondo del vino | contrarie le piccole cantine - ma i grandi gruppi si lasciano tentare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Che l'Italia abbia un problema di surplus dirispetto al trend discendente dei consumi a livello globale è assodato. Su come gestirlo, però, ci sono molti dubbi e ilproduttivo appare più che mai diviso. La Francia, che per prima ha proposto la strada degli espianti, ha presentato un piano dettagliato per affrontare il problema e recentemente ha lanciato un sondaggio - online fino al 12 giugno - per raccogliere i pareri di migliaia di viticoltori interessati alla misura. L'Italia brancola ancora nel buio. Per capire a che punto è l'umore delle imprese, il settimanale Tre Bicchieri ha interpellato alcune aziende italiane, a conduzione privata (dopo aver sentito nelle precedenti settimane le cooperative), raccogliendo pareri molto differenziati, a testimonianza di quanto l'argomentodeisia sentito e delicato, ma altrettanto divisivo e scottante per la filiera nazionale.