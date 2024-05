L’esterno brasiliano Dodo - Firenze e il trofeo | Voglio restare qui a vita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Capelli viola, sorriso dei giorni migliori. Ma anche una tremenda concentrazione. Ilè il volto più sereno del gruppo. "Stiamo vivendo questa finale come un’opportunità di riscatto dopo il ko dello scorso anno. Dovremo fare di tutto per vincere, per noi e per. Io sto bene. Dopo un infortunio come quello che ho avuto è difficile tornare al 100%, ma sto crescendo". D’accordo il Cagliari, ma occhio anche all’Olympiacos. "Due giorni fa ho parlato con Taison, un mio ex compagni che gioca al Paok e mi ha detto che sono molto forti. Qualche punto debole lo hanno ma non lo dirò sicuramente ora...". E il futuro di? Non ci pensa un attimo e spara il titolo. "Se dipende da me resto qui a". Alessandro Latini .