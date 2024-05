L’era dei manager alla Ferguson è finita - l’industria calcio è troppo impegnativa Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) “degli allenatori-è morta. O sta per morire. Certamente in Premier League lo è. La prossima stagione sarà il Liverpool sostituirà un, Jurgen Klopp, con il suo primo allenatore, Arne Slot, e Julen Lopetegui prenderà il posto di David Moyes al West Ham United“. La stessa cosa potrebbe accadere se Erik ten Hag dovesse lasciare la panchina del Manchester United. Questa è la valutazione delche, poche parole, scrive che la figura di, per intederci, è giunta al termine. In Premier rimangono solo Guardiola, Arteta, Dyche dell’Everton ed eventualmente gli allenatori-di Ipswich, Leicester e Leeds, le tre neo promosse. Cosa si intende per allenatore-? “È un fenomeno molto britannico. In Germania li chiamano ‘formatori’; il resto d’Europa li chiama allenatori. Solo in questo paese abbiamo la tradizione di chiamarli– fino a poco tempo fa – ci dirigevano le squadre dida cima a fondo, erano il leader, il portavoce e la persona che sta a bordo campo cercando di vincere le partite“.