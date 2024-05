L’ennesimo racconto dell’orrore di Hamas | Prima le abbiamo violentate - poi uccise

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Due terroristi di, padre e figlio, hanno rivelato agli investigatori israeliani come hanno ucciso e violentato civili innocenti dopo aver preso parte all’assalto del 7 ottobre. Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 anni, e suo figlio Abdallah, 18 anni, sono stati catturati dalle forze dell’Idf a Gaza e interrogati sulle atrocità commesse in un kibbutz vicino al confine. Il video della loro confessione arriva mentre Israele e il mondo intero è ancora sotto choc per il video delle soldatesse osservatricie fatte prigioniere dai terroristi nel kibbutz di Nahal Oz. Dai terroristi diun ennesimoNelle riprese video della loro confessione ottenute dal MailOnline, gli uomini descrivono in modo agghiacciante l’omicidio di civili innocenti nelle loro case, il rapimento di altri e lo stupro brutale delle donne che hanno trovato e alle quali affermano di aver sparato subito dopo.