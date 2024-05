Lega Pro - playoff | completato il quadro dei quart - sorpresa a Vicenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la disputa dell’ultimo match trae Padova, si è chiuso il programma dell’andata deii di finale deidiPro. La sfida, inizialmente prevista per martedì sera in contemporanea con le altre tre gare, è stata posticipata di 24h a causa delle avverse condizioni meteo. A decidere il derby è stata una doppietta di Ferrari che ha permesso aldi avere un vantaggio importante in vista del ritorno all’Euganeo sabato dove i biancorossi potranno anche permettersi il lusso di perdere con un solo gol di scarto.i di finale(andata)-PADOVA 2-0: 10’pt e 5’st FerrariCATANIA-AVELLINO 1-0: 30’st Cianci BENEVENTO-TORRES 1-0: 22’pt TaliaJUVENTUS NEXT GEN – CARRARESE 1-1: 19’pt Savona (J), 26’st Capezzii di finale (ritorno, 25 maggio) PADOVA-ore 20:30AVELLINO-CATANIA ore 20:30TORRES-BENEVENTO ore 20:30, diretta RaiSportCARRARESE-JUVENTUS NEXT GEN ore 20:30 Semifinale (andata 28 maggio, ritorno 2 giugno) A) CATANIA/AVELLINO-/PADOVAB) CARRARESE/JUVENTUS NEXT GEN-BENEVENTO/TORRES Finale (andata 5 giugno, ritorno 9 giugno)VINCENTE A-VINCENTE B L'articolo proviene da Anteprima24.