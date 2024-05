Le star che si sono rimesse lo stesso vestito 20 anni dopo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chi non ha mai ripescato un abito dal fondo dell’armadio pensando: “Questo lo potrei rimettere?”. Anche attrici,, top model e principesse cipassate. Anzi: ora che la moda vintage sta vivendo la sua stagione di gloria, sempre piùdecidono di indossare un loro ‘vecchio’ abito di cinque, dieci, venti o perfino cinquant’fa. Jada Pinkett Smith con loabito di 20fa L’ultima, in ordine di tempo, è Jada Pinkett Smith: il 18 maggio ha sfilato sul red carpet del Los Angeles LGBT Center Gala in un abito nero di Alaïa che aveva indossato per la prima volta nel 2004, in occasione dell’Hollywood Film Festival’s Hollywood Awards Gala. La linea sinuosa, il gioco di spacchi e i dettagli scintillantiattuali ancora oggi: probabilmente nessuno, al primo sguardo, avrebbe potuto datarlo.