Le rossoverdi beffate nel finale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ternana Women 1 NAPOLI FEMMINILE 2 TERNANA (3-5-2): Ghioc; Quazzico, Pacioni (36’st Lombardo), Di Criscio; Labate, Fusar Poli, Sara Tui, Vigliucci, Zannini (1’st Wagner); Ferrara (1’st Tarantino), Pirone. A disp: Sjeika, Sacco, Berti, Maffei, Marenic, Santoro. All.: Melillo NAPOLI (4-3-3): Bacic; Kobayashi, Di Marino, Pettenuzzo, Pellinghelli; Mauri, Gallazzi (32’st Giai), Chmielinski; Del Estal, Banusic (32’st Giacobbo), Lazaro. All.: Seno Arbitro: Andreano di Prato. Marcatori: 32’ Pettenuzzo, 27’st Labate, 47’st Di Marino. TERNI - Lecedono in extremis al Napoli nella prima sfida-spareggio per la serie A. Al Gubbiotti di Narni la Ternana spinge subito: al 5’ Quazzico impegna Bacic, all’8’ tiro-cross di Pirone respinto dal palo, al 9’ colpo di testa di Di Criscio di poco a lato. Il Napoli segna al 31’ con Pettenuzzo, di testa su angolo. Un minuto dopo Ghioc evita il raddoppio di Banusic che ha un’altra occasione neldi tempo come Del Estal.