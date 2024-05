Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio | la rassegna stampa

Come aveva fatto Amadeus prima di lui, Carlo Conti ha scelto il Tg1 per annunciare il suo ritorno come direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Mostrandosi entusiasta, con tanto di battuta: “I Conti tornano”, aggiungendo che ha ricevuto più messaggi quel giorno di quanti ne abbia ricevuti alla nascita di suo figlio. thesocialpost

Dopo la trionfale era di Amadeus che ha stabilito nuovi record di vendite e di ascolti, per dati migliori bisogna tornare al Sanremo di Baudo nel 1995, la Rai richiama Carlo Conti al Festival. Già timoniere del Festival di Sanremo nel 2015, 2016 e 2017, Conti avrebbe accettato l’offerta dei vertici Rai non solo per Sanremo 2025 ma anche per l’edizione del 2026.

bubinoblog