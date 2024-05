Le Pen risponde a Tajani | ‘Non conosce il nostro programma Anche Berlusconi criticava l’Europa’ Poi l’appello | ‘Uniamo le forze in Ue’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) È ormai scontro aperto nella destra europea a pochi giorni dalle elezioni. Tensioni che si ripercuotono inevitabilmentesul governo. Dopo il veto del ministro degli Esteri, Antonio, a un’alleanza europea con il Rassemblement National di Marine Le Pen, che invece aspira a ripulire la propria immaginein vista delle Presidenziali francesi del 2027, e lo scontro con la Lega per le posizioni anti-europeiste che legano il Carroccio all’alleata francese, oggi è la leader della formazione ultranazionalista transalpina are al segretario di Forza Italia: “Noi anti-Nato e anti-Ue? Sorprende che uno come, che ricopre quel ruolo, ignori ildel primo partito di Francia”. Tutto è iniziato con la decisione del presidente di Rassemblement National, Jordan Bardella, di chiudere qualsiasi tipo di rapporto politico con Alternative für Deutschland, dopo le dichiarazioni dell’ormai ex capolista dei tedeschi, Maximilian Krah, sulle SS.