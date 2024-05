(Di giovedì 23 maggio 2024) La maestra Maria Grazia Argentati aveva la sezione A, tutti scolari disciplinati. Da lei arrivavano i «casi disperati», bambini che in terza elementare non sapevano né leggere, né scrivere.

Le filastrocche inventate per gli alunni - La maestra Maria Grazia Argentati aveva la sezione A, tutti scolari disciplinati. Da lei arrivavano i "casi disperati", bambini che in terza elementare non sapevano né leggere, né scrivere ilgiornale

Le filastrocche inventate per gli alunni - La maestra Maria Grazia Argentati aveva la sezione A, tutti scolari disciplinati. Da lei arrivavano i "casi disperati", bambini che in terza elementare non sapevano né leggere, né scrivere ilgiornale